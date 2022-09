La Rai acquista i diritti tv del Top 10 di rugby fino al 2024 (Di martedì 13 settembre 2022) Rai Sport si conferma al fianco del Peroni TOP10 per le prossime due stagioni sportive. La sinergia tra la Federazione Italiana rugby e l’emittente di stato viene rafforzata dall’accordo stipulato per la prima volta su base biennale, con il massimo campionato rugbistico nazionale che potrà contare sulla più ampia copertura televisiva di sempre con due L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 13 settembre 2022) Rai Sport si conferma al fianco del Peroni TOP10 per le prossime due stagioni sportive. La sinergia tra la Federazione Italianae l’emittente di stato viene rafforzata dall’accordo stipulato per la prima volta su base biennale, con il massimo campionato rugbistico nazionale che potrà contare sulla più ampia copertura televisiva di sempre con due L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

