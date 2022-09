Juventus-Benfica, Schmidt: “Sarà una gara difficile, i bianconeri hanno qualità ed esperienza” (Di martedì 13 settembre 2022) Il tecnico del Benfica, Roger Schmidt, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro la Juventus. Ecco le sue parole: “Sarà una gara difficile, hanno qualità ed esperienza. La Juventus è una grandissima squadra, in campionato stanno facendo fatica ma non lo giudichiamo da queste partite. Sappiamo che sono perfettamente in grado di giocare ad alto livello in Europa. Non hanno vinto a Parigi ma sappiamo che Sarà dura. Possiamo giocare una gara di alto livello, faremo il possibile. E’ l’inizio della stagione, è un grandissimo avversario come qualità individuale e come esperienza di squadra. Abbiamo già giocato contro ... Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) Il tecnico del, Roger, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro la. Ecco le sue parole: “unaed. Laè una grandissima squadra, in campionato stanno facendo fatica ma non lo giudichiamo da queste partite. Sappiamo che sono perfettamente in grado di giocare ad alto livello in Europa. Nonvinto a Parigi ma sappiamo chedura. Possiamo giocare unadi alto livello, faremo il possibile. E’ l’inizio della stagione, è un grandissimo avversario comeindividuale e comedi squadra. Abbiamo già giocato contro ...

