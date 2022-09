Jessica Selassié, esordio insufficiente | “Adatta al suo livello”: aspettative deluse, critiche alla sua partecipazione (Di martedì 13 settembre 2022) Jessica Selassié cade nel caos delle polemiche: il suo nuovo progetto andato da poco in porto non porta i risultati sperati Jessica Selassié (Instagram)L’ex vincitrice del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, Jessica Selassié, è riuscita a mandare in porto un progetto al quale teneva molto. Si tratta di un’idea che aveva nel cassetto da tempo e che finalmente anche grazie all’aiuto di Alfonso è riuscita a realizzare. Tutte e tre le sorelle Selassié una volta uscite dal reality hanno ammesso di essere piene di sogni e di speranze per il futuro: una carriera in tv? Non solo! I progetti prevedevano vari ambiti, dal ballo al canto, fino alla cucina e alla moda, insomma non solo televisione. Tra tutte e tre la prima a realizzare ... Leggi su direttanews (Di martedì 13 settembre 2022)cade nel caos delle polemiche: il suo nuovo progetto andato da poco in porto non porta i risultati sperati(Instagram)L’ex vincitrice del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini,, è riuscita a mandare in porto un progetto al quale teneva molto. Si tratta di un’idea che aveva nel cassetto da tempo e che finalmente anche grazie all’aiuto di Alfonso è riuscita a realizzare. Tutte e tre le sorelleuna volta uscite dal reality hanno ammesso di essere piene di sogni e di speranze per il futuro: una carriera in tv? Non solo! I progetti prevedevano vari ambiti, dal ballo al canto, finocucina emoda, insomma non solo televisione. Tra tutte e tre la prima a realizzare ...

AnelloVincenza : RT @DiJeru: @JessySelassie @lulu_selassie @ClariHaile @GrandeFratello Perchè lei è Jessica e ora si piace di più ?? Crediti del video non s… - club_jeru : RT @DiJeru: @JessySelassie @lulu_selassie @ClariHaile @GrandeFratello Perchè lei è Jessica e ora si piace di più ?? Crediti del video non s… - CaterinaFranca1 : RT @BRUNELL02298502: La magia di una fiaba. Jessica Selassie #jeru #jessyselassie - CaterinaFranca1 : RT @BRUNELL02298502: Un bacio in un dipinto. Jessica Selassie #jeru #jessyselassie - BRUNELL02298502 : Un bacio in un dipinto. Jessica Selassie #jeru #jessyselassie -