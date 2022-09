Imma Tataranni 2: data d'inizio, quante puntate, trama e cast della fiction con Vanessa Scalera (Di martedì 13 settembre 2022) Imma Tataranni - Sostituto procuratore, la fiction con protagonista Vanessa Scalera e tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, tornerà presto in onda su Rai Uno con gli ultimi quattro episodi della seconda stagione. La prima parte, infatti, è andata in onda tra ottobre e novembre dello scorso anno. La protagonista avrà nuovamente a che fare con i problemi legati al suo matrimonio e con dei casi davvero spinosi. Imma Tataranni, seconda stagione: dal 27 settembre in onda gli ultimi episodi La seconda stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore è stata divisa in due parti, i primi quattro episodi, infatti, sono andati in onda dal 26 ottobre al 9 novembre 2021 ed ora finalmente arriveranno gli ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 13 settembre 2022)- Sostituto procuratore, lacon protagonistae tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, tornerà presto in onda su Rai Uno con gli ultimi quattro episodiseconda stagione. La prima parte, infatti, è anin onda tra ottobre e novembre dello scorso anno. La protagonista avrà nuovamente a che fare con i problemi legati al suo matrimonio e con dei casi davvero spinosi., seconda stagione: dal 27 settembre in onda gli ultimi episodi La seconda stagione di- Sostituto procuratore è stata divisa in due parti, i primi quattro episodi, infatti, sono andati in onda dal 26 ottobre al 9 novembre 2021 ed ora finalmente arriveranno gli ...

