Il Monza esonera Stroppa, Palladino nuovo allenatore (Di martedì 13 settembre 2022) Non è bastato il primo punto stagionale conquistato contro il Lecce in campionato. Il Monza ha deciso di esonerare il tecnico Giovanni Stroppa dopo sei giornate di campionato. Il club brianzolo ha annunciato la scelta attraverso un comunicato ufficiale pubblicato questa mattina. «AC Monza comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall'incarico di allenatore della Prima L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

