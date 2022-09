I russi allontanati da 20 città e villaggi in ultime 24 ore

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 13 settembre 2022) Il comando militare della Federazione russa ha sospeso l'invio di nuove unità in Ucraina. Lo ha reso noto lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, citato dal Guardian. "Il comando militare della federazione russa ha sospeso l'invio di nuove unità già formate nel territorio dell'Ucraina", hanno affermato i vertici dello Stato Maggiore di Kiev. L'informazione al momento non è stata confermata dal Cremlino.L'esercito ucraino ha affermato di aver costretto le forze russe a lasciare più di ventinelle24 ore. Lo stato maggiore ucraino ha inoltre affermato che le forze russe stavano fuggendo addentrandosi in profondità nelle aree occupate del Donbass o tornando nella stessaa."Prosegue la liberazione degli insediamenti dagli invasorinelle regioni di Kharkiv e Donetsk. ...