Griezmann si allontana dalla Juve | vicina l’intesa tra Barcellona e Atlético Madrid

(Di martedì 13 settembre 2022) Antoinepotrebbe presto diventare un calciatore dei colchoneros in maniera definitiva. Sembra farsitrae AtleticoSembrarsi lo scoglio di un processo trae Atleticoper l’operazione Antoine. Il talento francese sembra sarà totalmente biancorosso, con i colchoneros che stanno lavorando per ridurre le richieste del L'articolo

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Alvaro Morata sisempre più dalla Juventus. Come racconta Gazzetta , con il prestito in scadenza a giugno, ... Dovevano parlare di, hanno allargato il discorso ......del possesso palla della squadra di Guardiola 12' bella conclusione con il mancino disu ... sul primo palola difesa si riparte con il calcio d'avvio battuto dall'Atletico Madrid, ... Atletico Madrid, Griezmann si allontana. Il club non intende pagare i 40 milioni di clausola