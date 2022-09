Grande Fratello, va a fuoco la pizzeria di Salvo Veneziano: “Attività totalmente distrutta, è un giorno da dimenticare”. Ecco com’è accaduto tutto (Di martedì 13 settembre 2022) “Volevo ringraziare i carabinieri di Cesano Maderno e i pompieri di Desio per la loro professionalità”. Inizia così il post di Salvo Veneziano, l’ex gieffino che ha visto andare letteralmente in fumo la propria pizzeria in provincia di Monza e Brianza. Salvo, 47 anni, ha poi spiegato: “Ieri e oggi un giorno (giorni, ndr) da dimenticare. Purtroppo il mio punto vendita di Cesano Maderno dopo 15 anni cessa di esistere (per il momento), per un incendio che ha totalmente distrutto la mia Attività. Volevo puntualizzare che non è stato un incendio doloso”. Come riportato dal Corriere, l’incendio è divampato nella notte tra l’11 il 12 settembre, costringendo gli inquilini dei quattro appartamenti al di sopra del ristorante ad abbandonare le case. Una donna di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) “Volevo ringraziare i carabinieri di Cesano Maderno e i pompieri di Desio per la loro professionalità”. Inizia così il post di, l’ex gieffino che ha visto andare letteralmente in fumo la propriain provincia di Monza e Brianza., 47 anni, ha poi spiegato: “Ieri e oggi un(giorni, ndr) da. Purtroppo il mio punto vendita di Cesano Maderno dopo 15 anni cessa di esistere (per il momento), per un incendio che hadistrutto la mia. Volevo puntualizzare che non è stato un incendio doloso”. Come riportato dal Corriere, l’incendio è divampato nella notte tra l’11 il 12 settembre, costringendo gli inquilini dei quattro appartamenti al di sopra del ristorante ad abbandonare le case. Una donna di ...

