“Facciamo una brutta figura” | contro la Russia!

Al termine della partita Empoli 1-2 Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN, Miralem Pjanic. L'ex Roma e Juventus è stato intervistato da Pierluigi Pardo e Alessandro Alciato riguardo diversi argomenti, dalle sue esperienze passate nel nostro campionato al suo approdo negli Emirati Arabi. Durante l'intervista, Alciato ha esortato il centrocampista a spiegare il suo rifiuto a partecipare all'amichevole organizzata fra la Bosnia e la Russia. Pjanic Bosnia Russia La risposta del classe '90 non si è fatta attendere: "Misimovic mi ha chiamato ma secondo me non ha nessun senso giocare una partita amichevole contro la Russia in questo momento". "La Fifa e la Uefa li hanno esclusi, il mondo soffre per questa guerra e noi siamo i primi a giocare un amichevole? Per quale motivo?"

