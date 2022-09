Eurobasket 2022 | live su Sky Sport e in streaming su NOW i quarti di finale

(Di martedì 13 settembre 2022) Chiusi gli ottavi didel FIBA, il campionato europeo maschile di pallacanestro sta per mettere in scena idi, tutti da seguire in diretta su Sky e insu NOW. Nella capitale tedesca tra martedì 13, e mercoledì 14 settembre, i quattro match dai quali usciranno le quattro semifinaliste. Si gioca con la formula...

Fontecchio 13, Spissu 9 - Chiudiamo il primo tempo con 7 lunghezze da recuperare: Fontecchio 11, Datome 6, Spissu 6 - Fontecchio 21, Spissu 16, Datome 12 - Le pagelle: Spissu, gigante da 8,5. Pozzecco, 'anima' da 8 #eurobasket

Ha stato tra i convocati per l'del 2015. Ha vinto il torneo Pre Olimpico valido per la qualificazione ai Giochi Olimpici di TokyoAlessandro Pajola , 22 anni, è un playmaker e milita ...Si interrompe ai quarti di finale il cammino della nazionale italiana agli Europei di basket. Gli Azzurri sono stati battuti dalla Francia per 93 - 85 dopo un tempo supplementare. I ragazzi guidati ...La Francia batte l’Italia per 93-85 dopo l’overtime alla Mercedes-Benz Arena di Berlino nella sfida dei quarti di finale di Eurobasket 2022. Gli azzurri sfiorano un’altra impresa dopo quella contro la ...L’Italbasket ha ceduto questo pomeriggio alla Francia nella sfida valida per i quarti di finale degli Europei 2022. Gli azzurri di Pozzecco hanno disputato un match spettacolare, mettendo in difficolt ...