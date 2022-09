Emmy Awards: Zendaya scrive una pagina di storia agli Oscar tv americani (Di martedì 13 settembre 2022) Life&People.it Nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 settembre sono stati eletti a Los Angeles i vincitori degli Emmy Awards 2022, i classici e importantissimi “Oscar” della televisione giunti alla loro settantaquattresima edizione. Trionfo per “The White lotus”, fortunatissima serie creata, sceneggiata e diretta da Mike White per HBO oltre che per Zendaya che, vincendo il Premio come miglior attrice protagonista, ha scritto una fondamentale pagina di storia. Zendaya e Jung-Jae scrivono la storia La nativa di Oakland, ricevendo il prestigioso riconoscimento come “Miglior attrice protagonista “per la magistrale interpretazione di Rue nel teen drama “Euphoria”, è diventata a tutti gli effetti la prima donna afroamericana a vincere un Premio in ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 13 settembre 2022) Life&People.it Nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 settembre sono stati eletti a Los Angeles i vincitori degli2022, i classici e importantissimi “” della televisione giunti alla loro settantaquattresima edizione. Trionfo per “The White lotus”, fortunatissima serie creata, sceneggiata e diretta da Mike White per HBO oltre che perche, vincendo il Premio come miglior attrice protagonista, ha scritto una fondamentaledie Jung-Jae scrivono laLa nativa di Oakland, ricevendo il prestigioso riconoscimento come “Miglior attrice protagonista “per la magistrale interpretazione di Rue nel teen drama “Euphoria”, è diventata a tutti gli effetti la prima donna afroamericana a vincere un Premio in ...

