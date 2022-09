Emma Marrone torna su Instagram dopo la perdita del padre: la dedica è per Lei (Di martedì 13 settembre 2022) La famosissima cantante Emma Marrone è tornata a postare su Instagram dopo una breve assenza forse dovuta alla recente perdita del suo amatissimo padre. Nelle stories ha fatto una dedica proprio a Lei. Emma Marrone è tornata su Instagram, per la gioia dei fan. La cantante ha di recente sofferto la morte del suo amato padre, e tutto il popolo del web le ha mostrato grande vicinanza emotiva in un momento così difficile per lei. Da tempo, infatti, l’uomo era malato di leucemia e non stava bene. Ritornata sulla nota piattaforma social, Emma ha voluto fare una dedica dolcissima proprio a quest’altro noto volto ... Leggi su howtodofor (Di martedì 13 settembre 2022) La famosissima cantanteta a postare suuna breve assenza forse dovuta alla recentedel suo amatissimo. Nelle stories ha fatto unaproprio a Lei.ta su, per la gioia dei fan. La cantante ha di recente sofferto la morte del suo amato, e tutto il popolo del web le ha mostrato grande vicinanza emotiva in un momento così difficile per lei. Da tempo, infatti, l’uomo era malato di leucemia e non stava bene. Rita sulla nota piattaforma social,ha voluto fare unadolcissima proprio a quest’altro noto volto ...

chetempochefa : 'Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre.' - Ci stringiamo a Emma Marrone per la scomparsa di suo padr… - rtl1025 : ?? È morto Rosario Marrone, papà di Emma Marrone. La notizia è stata comunicata su Facebook dal Comune di Aradeo (Lecce). @MarroneEmma ?? - fanpage : Lutto per Emma Marrone, è morto il padre Rosario: “Fai buon viaggio papà” ? - pergliamiciange : ma nella mia tl qualcuno ascolta la queen emma marrone? - efficienzaener1 : RT @lvogruppo: Morto il padre di Emma Marrone #nessunacorrelazione -