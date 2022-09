Elezioni: Letta, 'noi gli unici nei prossimi 5 anni a scommettere su innovazione e futuro' (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set (Adnkronos) - "Nei prossimi 5 anni una parola dovrà diventare familiare, non una parola esotica ma di comune utilizzo, lo spazio". Lo ha detto Enrico Letta all'evento 'Innovare per crescere'. "Lo spazio dovrà diventare una delle categorie principali su cui costruire una politica nazionale e europea forte e efficace, deve diventare un punto fondamentale dell'azione politica e di governo", ha spiegato il segretario del Pd aggiungendo: "Nei prossimi 5 anni noi saremo quelli che scommettono su questi grandi temi, innovazione e futuro". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set (Adnkronos) - "Neiuna parola dovrà diventare familiare, non una parola esotica ma di comune utilizzo, lo spazio". Lo ha detto Enricoall'evento 'Innovare per crescere'. "Lo spazio dovrà diventare una delle categorie principali su cui costruire una politica nazionale e europea forte e efficace, deve diventare un punto fondamentale dell'azione politica e di governo", ha spiegato il segretario del Pd aggiungendo: "Neinoi saremo quelli che scommettono su questi grandi temi,".

marattin : Ieri Letta ha dichiarato che non governerebbe mai con Fratoianni. Domandarsi perché, allora, alle elezioni si prese… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte: “Sull’energia Draghi non ha ottenuto risultati in Ue, doveva battersi e non lo ha fat… - LaStampa : 12 giorni al voto - Sandra-Meloni e Letta-Vianello che noia che barba, che barba che noia - farinast3 : RT @tartaro7: Ma se politici e partiti fossero dei libri? Scopriamolo su #RieducationalCana. (1/3) #Conte #Letta #Meloni #Renzi #Calenda #e… - blogsicilia : #notizie #sicilia Elezioni, Gelmini 'Letta e Meloni scappano da confronto' - -