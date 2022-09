Elezioni 2022, fact checking Letta su Fdi e Pnrr: “Ecco i voti in Ue, mai a favore” (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – “A proposito di ieri, Ecco nero su bianco la verita sui voti del partito di Giorgia Meloni sul Pnrr. Non lo volevano, semplicemente. #LettaMeloni #FollowUp. #Scegli”. Lo scrive Enrico Letta su twitter, dopo il botta e risposta ieri con la presidente Fdi sul Next Generation Ue nel confronto sul sito del Corriere. Letta ha postato i dati raccolti da Open Polis sulle votazioni in Ue da cui emerge che “con l’eccezione del voto del 15 dicembre 2020, che non era comunque tra i più rilevanti, Fratelli d’Italia non si è mai espressa con favore quanto a Next Generation Ue e Recovery Plan”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – “A proposito di ieri,nero su bianco la verita suidel partito di Giorgia Meloni sul. Non lo volevano, semplicemente. #Meloni #FollowUp. #Scegli”. Lo scrive Enricosu twitter, dopo il botta e risposta ieri con la presidente Fdi sul Next Generation Ue nel confronto sul sito del Corriere.ha postato i dati raccolti da Open Polis sulle votazioni in Ue da cui emerge che “con l’eccezione del voto del 15 dicembre 2020, che non era comunque tra i più rilevanti, Fratelli d’Italia non si è mai espressa conquanto a Next Generation Ue e Recovery Plan”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

