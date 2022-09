Dybala vince ad Empoli: Roma seconda (Di martedì 13 settembre 2022) Termina il match delle ore 20.45 al Castellani di Empoli tra Empoli vs Roma 1-2. La Roma passa. Sciupa un rigore. Ad Empoli Dybala assist e gol. Risale in classifica e porta a casa tre punti. Dybala vince ad Empoli: gol e assist e Roma risorge Show di Paulo Dybala che regala alla squadra di Mourinho i tre punti ad Empoli. Al Castellani un match tutt’altro che facile. I ragazzi di Zanetti recuperano alla fine del primo tempo ad uno strepitoso gol dell’argentino che aveva preso le misure pochi istanti prima colpendo un palo. Una delizia il gol al 17?. Il sinistro fuori area che s’insacca sotto il sette. Un trascinatore. Un leader in campo con una tecnica sopraffina, risolutivo e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 settembre 2022) Termina il match delle ore 20.45 al Castellani ditravs1-2. Lapassa. Sciupa un rigore. Adassist e gol. Risale in classifica e porta a casa tre punti.ad: gol e assist erisorge Show di Pauloche regala alla squadra di Mourinho i tre punti ad. Al Castellani un match tutt’altro che facile. I ragazzi di Zanetti recuperano alla fine del primo tempo ad uno strepitoso gol dell’argentino che aveva preso le misure pochi istanti prima colpendo un palo. Una delizia il gol al 17?. Il sinistro fuori area che s’insacca sotto il sette. Un trascinatore. Un leader in campo con una tecnica sopraffina, risolutivo e ...

TheRomanister : 12 Settembre 2022: #EmpoliRoma Nella notte stellata di Empoli, la Roma vince grazie alle sue stelle. Dybala illumin… - sportli26181512 : Empoli-Roma 1-2: video, gol e highlights: Occorreva ritrovare la vittoria per riportarsi a ridosso delle prime. Mis… - GiBi10 : Ma davvero devo pagare #sky per sentire un coglione che per 3 volte ripete “non c’è dubbio che se metto Dybala e Ab… - RaiNews : Tra #Empoli e #Roma finisce 1-2. Per gli ospiti segnano #Dybala e #Abraham, il gol dei toscani è firmato… - RomaClubCa : La Roma soffre, combatte e vince . Partita difficile e 3 punti importanti. Dybala mostruoso ???? @ Stadio Carlo Cast… -