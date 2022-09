Champions: Juve col Benfica, è sfida da dentro o fuori (Di martedì 13 settembre 2022) Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, prima della gara contro il PSG, era stato molto chiaro: "La gara da vincere sarà quella contro il Benfica". Nonostante l'amaro in bocca per il risultato ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 13 settembre 2022) Il tecnico dellantus Massimiliano Allegri, prima della gara contro il PSG, era stato molto chiaro: "La gara da vincere sarà quella contro il". Nonostante l'amaro in bocca per il risultato ...

