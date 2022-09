Caserta | il prete chiede offerte più generose ai fedeli per la festa patronale | «È aumentato tutto» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 13 settembre 2022) Anche la Chiesa risente del carovita. E organizzare una, di questi tempi, ripiù» da parte dei. È l’appello lanciato durante l’omelia da don Antonio Lucariello, parroco di Carinaro, un piccolo centro in provincia di. Don Antonio, infatti, rivolgendosi aiha richiesto «qualche cosina di più per coprire le spese» in vista delladi Santa Eufemia, prevista per il 16 settembre, ma i cui festeggiamenti sono già iniziati da diversi giorni. Durante l’omelia, il parroco di Carinaro, ha cercato di spronare ia essere un po’ più generosi: «A chi passa attraverso le nostre strade, vicino ai nostri palazzi, accogliamolo con il ...