“Bisogna aiutare le aziende a creare sviluppo”. La ricetta di Riccardo Guarino (Noi Moderati) (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiA Napoli è nato e cresciuto. Qui si è formato e qui si è impegnato, sin da giovanissimo, nel sociale animato dalla volontà di migliorare e cambiare le cose. “Questa è una città bellissima, con incredibili potenzialità, ma la cattiva gestione della cosa pubblica per mano della sinistra ne ha fatto una città che non offre possibilità ai suoi giovani e che ogni giorno nega ai cittadini servizi pubblici essenziali come la sanità e i trasporti pubblici”. Riccardo Guarino, avvocato esperto di diritto bancario e una storia politica ancorata al territorio con la sua associazione ‘Rinascimento partenopeo’, è candidato capolista di ‘Noi Moderati’, quarta gamba del centrodestra, nel collegio plurinominale Campania 1-01. Quali istanze porterà in Parlamento in caso di elezione? “Napoli, il Sud e la dignità delle ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiA Napoli è nato e cresciuto. Qui si è formato e qui si è impegnato, sin da giovanissimo, nel sociale animato dalla volontà di migliorare e cambiare le cose. “Questa è una città bellissima, con incredibili potenzialità, ma la cattiva gestione della cosa pubblica per mano della sinistra ne ha fatto una città che non offre possibilità ai suoi giovani e che ogni giorno nega ai cittadini servizi pubblici essenziali come la sanità e i trasporti pubblici”., avvocato esperto di diritto bancario e una storia politica ancorata al territorio con la sua associazione ‘Rinascimento partenopeo’, è candidato capolista di ‘Noi’, quarta gamba del centrodestra, nel collegio plurinominale Campania 1-01. Quali istanze porterà in Parlamento in caso di elezione? “Napoli, il Sud e la dignità delle ...

Federico_20s : Cerco una persona che possa aiutare il Team ad overperformare (Main FN), se ti ritieni un coach, un analista o quan… - inotg_inot59 : Con l'approvazione del decreto aiuti come lo voleva il M5S per aiutare migliaia di imprese e posti di lavoro che gl… - Angelo006100 : @Nanni29841679 @Mov5Stelle 2 non ho niente in contrario ad aiutare chi è in difficoltà, ma non buttare via i soldi… - Poesia31464296 : @ultimora_pol Ma poi sempre sti 18enni bisogna aiutare? Dai 18 in sù chi ci pensa??? Chiacchere al vento e tanta monnezza - alekava : @matteosalvinimi Roba che costava 10K€ ora costa 80K€. Non ho capito fino a 'quando' o 'quanto' bisogna aiutare un… -