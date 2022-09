Bimbo ivoriano operato al Monaldi per cardiopatia congenita

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Samuel ha 7 anni ed è arrivato all’Ospedaledi Napoli dalla Costa d’Avorio per essere sottoposto a un intervento di chiusura di un difetto interventricolare. Il, infatti, era affetto da unacaratterizzata da una ampia comunicazione anomala tra il ventricolo destro e quello sinistro che, solitamente, viene chiusa chirurgicamente nei primi mesi di vita. Samuel ha convissuto con questa malformazione per sette anni, fino a che, nello scorso mese di maggio, grazie a una missione umanitaria, promossa dall’Organizzazione internazionale “Una Voce per Padre Pio“, diretta da Enzo Palumbo, è stato sottoposto a un’indagine ecografica, che ha evidenziato non solo il difetto cardiaco, ma anche una ipertensione polmonare severa. Per il piccolo è partita subito la ...