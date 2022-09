Beautiful | dramma in arrivo per Steffy | un vero e proprio incubo senza fine

(Di martedì 13 settembre 2022) per la giovane Forrester. Da qualche anno è lei una delle protagoniste assolute di. Forte e determinata come la sua mamma Taylor,Forrester è sempre più centrale nella soap opera americana. Per lei, però, sono inbrutte sorprese. Nelle L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

centroasociale : e non ne ho mai fatto un dramma ma vedere che loro non li coprono mi fa sentire molto meglio perché spesso si tende… -

Fortementein.com

, trame italiane: il padre di Finn ha un segreto Prima che pensiate che Finn nasconda un ...lo ama e lo ha cresciuto e non conoscere troppo del patrimonio genetico di Hayes non sarà un...le ha permesso di crescere sua figlia in tutta serenità ma aveva già deciso di lasciare: ... Intanto l'attore di Finn ha raccontato il suoBeautiful, dramma in arrivo per Steffy: un vero e proprio incubo senza fine per la giovane Forrester. Da qualche anno è lei una delle protagoniste assolute di Beautiful. Forte e determinata come la ...Beautiful, anticipazioni puntate italiane: arriva la famiglia di FINN Nelle prossime puntate italiane di Beautiful faranno il loro ingresso sulla scena ...