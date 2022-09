Beatrice Valli, l’ex corteggiatrice finisce in ospedale: ecco come sta dopo il ricovero (Di martedì 13 settembre 2022) l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Beatrice Valli, è stata ricoverata in ospedale: le sue condizioni Le settimane appena passate sono state molto intense per chi lavora nel mondo della moda per via del Festival di Venezia. Molte influencer hanno sfilato sul Red Carpet con abiti mozzafiato e tra queste, sicuramente c’è Beatrice Valli, nota al pubblico per aver partecipato al programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Uomini e donne”. (Foto web)Beatrice Valli, nel programma ha trovato l’amore con il tronista Marco Fantini e pochi mesi fa, si sono sposati a Capri. I “Vallini” come li chiamano i fan della coppia sui social, sono molto seguiti sui loro profili Instagram con ... Leggi su kronic (Di martedì 13 settembre 2022)di Uomini e Donne,, è stata ricoverata in: le sue condizioni Le settimane appena passate sono state molto intense per chi lavora nel mondo della moda per via del Festival di Venezia. Molte influencer hanno sfilato sul Red Carpet con abiti mozzafiato e tra queste, sicuramente c’è, nota al pubblico per aver partecipato al programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Uomini e donne”. (Foto web), nel programma ha trovato l’amore con il tronista Marco Fantini e pochi mesi fa, si sono sposati a Capri. I “ni”li chiamano i fan della coppia sui social, sono molto seguiti sui loro profili Instagram con ...

