Us Open | Alcaraz batte Ruud e vince il titolo | è numero 1 del ranking

(Adnkronos) – Us Open, il 19enne Carlos Alcaraz in una sola sera ha conquistato il primo titolo del Grande Slam e il trono di n.1 del mondo, il più giovane di sempre da quando esiste il ranking computerizzato (1973). Lo spagnolo, testa di serie numero 3, si è imposto in finale sul norvegese Casper Ruud, quinto del seeding, in quattro set con il punteggio di 6-4, 2-6, 7-6 (7-1), 6-3, in tre ore e 20 minuti di gioco. Gli Us Open hanno rivoluzionato la classifica Atp: Alcaraz è il nuovo n. 1 al mondo, seguito dal norvegese Ruud e da Rafa Nadal. Il russo Daniil Medvedev perde tre posizioni ed è quarto, seguito dal tedesco Alexander Zverev. Sesto il greco Stefanos Tsitsipas seguito dal serbo Novak Djokovic e dal britannico Cameron Norrie.

