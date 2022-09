Ucraina: l’esercito riconquista diversi chilometri a nord est tra Kupiansk e Lysychansk, Mosca batte in ritirata verso sud (Di lunedì 12 settembre 2022) Guerra Russia-Ucraina: Kiev riconquista diversi territori a est La controffensiva Ucraina ha riconquistato diversi territori a est, tra cui la città di Kupiansk, importante snodo ferroviario. I soldati ucraini avrebbero distrutto la linea di rifornimento russa che attraversa la città e va a sud, verso Donetsk. Più a sud il fronte si è spostato su Lysychansk, città nell’Oblast di Luhansk, l’autoproclamata repubblica indipendente. La città era sotto controllo russo da luglio, e a pochi chilometri da Severodonetsk. Ci sono stati combattimenti anche a Donetsk e a Pokrovske negli ultimi giorni ma la linea russa rimane ferma sulle due città. I successi di questa settimana per l’esercito ucraino ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 settembre 2022) Guerra Russia-: Kievterritori a est La controffensivahatoterritori a est, tra cui la città di, importante snodo ferroviario. I soldati ucraini avrebbero distrutto la linea di rifornimento russa che attraversa la città e va a sud,Donetsk. Più a sud il fronte si è spostato su, città nell’Oblast di Luhansk, l’autoproclamata repubblica indipendente. La città era sotto controllo russo da luglio, e a pochida Severodonetsk. Ci sono stati combattimenti anche a Donetsk e a Pokrovske negli ultimi giorni ma la linea russa rimane ferma sulle due città. I successi di questa settimana perucraino ...

