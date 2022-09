Tempo sereno e stabile fino a mercoledì: massime ancora vicine ai 30 gradi (Di lunedì 12 settembre 2022) Tra lunedì e mercoledì un promontorio anticiclonico proteggerà la Penisola italiana con Tempo stabile anche sulla nostra regione. Nel fine settimana l’arrivo di correnti più fresche da nord-est porteranno un moderato calo termico, specialmente nei valori minimi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni con Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 12 settembre 2022 Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione Tempo soleggiato con il transito di qualche velatura.Temperature: Minime comprese tra 12 e 16°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 27 e 29°C.Venti: In pianura deboli con direzione variabile, in quota deboli da sud-ovest. Martedì 13 settembre 2022 Tempo Previsto: Per l’intera giornata ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 settembre 2022) Tra lunedì eun promontorio anticiclonico proteggerà la Penisola italiana conanche sulla nostra regione. Nel fine settimana l’arrivo di correnti più fresche da nord-est porteranno un moderato calo termico, specialmente nei valori minimi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni con Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 12 settembre 2022Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regionesoleggiato con il transito di qualche velatura.Temperature: Minime comprese tra 12 e 16°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate,comprese tra 27 e 29°C.Venti: In pianura deboli con direzione variabile, in quota deboli da sud-ovest. Martedì 13 settembre 2022Previsto: Per l’intera giornata ...

TempoMontagna : #Sereno. 2000 m: 11 °C, 3000 m: 5 °C, 0 °C: 3900 m, vento: Moderato da nord-ovest. #Tempo #Alto #Adige - daniele_fazzi : @anchelaste Si comprendo, il mio papà da due anni e la mia mamma da quattro che sono venuti a mancare. Mi sento se… - mattiahiguain98 : @pazzamentejuve @_Mike_gr_ Io non sono sereno per niente sono preoccupato invece perché questa Juventus doveva batt… - RadioClodia : Meteo: Sereno fino a mercoledì, da giovedì tempo instabile - BravaBeba : Come ha scritto un mio caro amico tempo fa: “Io vivo sereno. Non so che ore sono. Mi sento vivo”. @ Lido di Venezia -