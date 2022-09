Svezia, col 90% dei voti contati blocco destra verso la vittoria (Di lunedì 12 settembre 2022) Con oltre il 90% dei voti contati I Democratici svedesi di estrema destra sembrano essere vicini a provocare un terremoto nella politica svedese e in mattinata il leader del partito di estrema destra, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 settembre 2022) Con oltre il 90% deiI Democratici svedesi di estremasembrano essere vicini a provocare un terremoto nella politica svedese e in mattinata il leader del partito di estrema, ...

OttavioZambardi : @TurritaItalia @GP_ArieteRosso Lo confondi col marxismo-leninismo: in Svezia c'è forse quel disastro che hai scritto? - Dolomitstein : Oggi elezioni in Svezia. Leggendo su twitter noto la solita narrazione Donne neBre col cazzo vs neonazi - leoroma90 : @ARCHI_MAC @claudio_raggio @lagattazara @OsservaMy Con quei coglioni dei Savoia ci ha detto bene scegliere repubbli… - leoroma90 : @Mcristi99041260 @AndreaZalone Gli stati monarchici europei, togliendo la Spagna che è stata cmq un impero (UK, pae… - leoroma90 : @DebAttanasio @Eddisssimo @esseasterisco @BonomiAllegra Gli stati monarchici europei, togliendo la Spagna che è sta… -