Scava nel giardino e fa una sconcertante scoperta: si trova lì da 100 mila anni (Di lunedì 12 settembre 2022) Una scoperta da lasciare senza parole. Pulisce il giardino ed emerge la storia millenaria, un caso unico per un cittadino. Il globo terrestre non smette mai di stupire. Ha sempre… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 12 settembre 2022) Unada lasciare senza parole. Pulisce iled emerge la storia millenaria, un caso unico per un cittadino. Il globo terrestre non smette mai di stupire. Ha sempre… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

depetro : La vera storia della creazione dell'Oxford English Dictionary, un progetto di compilazione tra i più ambiziosi dell… - neap_psycho : @antonellatonon1 Ah, finalmente UNA che mi dà soddisfazione! Che scava a fondo nel testo, perché ogni parola che sc… - metaanto : RT @IvanoTironi: Chi vota per questa si scava la tomba. Già me li vedo che per scaldarsi questo inverno col fuoco nel bidone in casa. #Co… - IvanoTironi : Chi vota per questa si scava la tomba. Già me li vedo che per scaldarsi questo inverno col fuoco nel bidone in cas… - Attilio25647106 : @La_manina__ Visto che è così bravo perché non scava mai nel passato di Letta e tutta la cricca che c'è a sx??? E s… -