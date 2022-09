cesaro_luigi : @Pasqual41213978 @GenCar5 @Roberto_Fico Citando Romanzo Criminale: 'in petto a Fico il mio omonimo è un gigante'. C… - terzodeboccio : @c_appendino @Mov5Stelle @Roberto_Fico @DadoneFabiana Abbeh....due Nobel - Domenic78941661 : RT @MARCOTOMBESI2: #StopArmiEgitto #tortura #6annisenzaGiulio #partnerineludibile #Dittatoridicuisihabisogno Verità per Giulio Regeni #giu… - Aldosavar : @c_appendino @Mov5Stelle @Roberto_Fico @DadoneFabiana Il peggior presidente della Camera che si ricordi e la minist… - AlatiGiulio : @c_appendino @Mov5Stelle @Roberto_Fico @DadoneFabiana Uno peggio dell’altro… -

'Il decreto aiuti è calendarizzato in Aula alla Camera il prossimo giovedì, e noi crediamo che si porterà a termine'. Così, presidente della Camera, a margine di una visita presso la Consulta per le persone in difficoltà di Torino. xb2/sat/gslLo ha affermato il presidente della Camerain visita alla Consulta per le persone in difficoltà a Torino. 'Abbiamo anche uno scostamento di bilancio, dove arriveranno delle risorse che ... Roberto Fico a La Stampa: "Il reddito di cittadinanza non si tocca e non ci sono le condizioni per tornare con il Pd" Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ..."Il decreto aiuti è calendarizzato in aula alla Camera il prossimo giovedì e noi crediamo che si porterà a termine. Abbiamo anche uno scostamento di bilancio ...