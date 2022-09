Regno Unito: l’addio alla regina Elisabetta e il benvenuto a re Carlo III (Di lunedì 12 settembre 2022) Da quando Buckingham Palace ha annunciato la morte della regina Elisabetta, il Regno Unito si è trovato ad essere attraversato da due sentimenti contrastanti. Da una parte il silenzio e il dolore per la perdita dell’amatissima Sovrana. Dall’altra la gioia e l’acclamazione per il nuovo re Carlo III. Mentre il Sovrano muove i primi passi accompagnato dalla regina consorte Camilla, continuano le cerimonie per le esequie di Elisabetta II. Proprio la giornata di oggi, in tal senso, è stata esemplare. Nella mattinata, infatti, re Carlo ha parlato ad entrambe le Camere, tenendo il primo discorso ufficiale da re. Nel pomeriggio, invece, è volato in Scozia per accompagnare le spoglie della madre nella Cattedrale di St Giles ad Edimburgo, dove ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 12 settembre 2022) Da quando Buckingham Palace ha annunciato la morte della, ilsi è trovato ad essere attraversato da due sentimenti contrastanti. Da una parte il silenzio e il dolore per la perdita dell’amatissima Sovrana. Dall’altra la gioia e l’acclamazione per il nuovo reIII. Mentre il Sovrano muove i primi passi accompagnato dconsorte Camilla, continuano le cerimonie per le esequie diII. Proprio la giornata di oggi, in tal senso, è stata esemplare. Nella mattinata, infatti, reha parlato ad entrambe le Camere, tenendo il primo discorso ufficiale da re. Nel pomeriggio, invece, è volato in Scozia per accompagnare le spoglie della madre nella Cattedrale di St Giles ad Edimburgo, dove ...

