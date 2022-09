Papa Francesco a Confindustria: no a imprenditori “mercenari” (Di lunedì 12 settembre 2022) CITTA’ DEL VATICANO – “Nel mercato ci sono imprenditori ‘mercenari’ e imprenditori simili al buon pastore, che soffrono le stesse sofferenze dei loro lavoratori, che non fuggono davanti ai molti lupi che girano attorno. La gente sa riconoscere i buoni imprenditori. Lo abbiamo visto anche recentemente, alla morte di Alberto Balocco: tutta la comunità aziendale e civile era addolorata e ha manifestato stima e riconoscenza”. Lo ha detto oggi Papa Francesco nel corso dell’udienza in Vaticano concessa a Confindustria. “Questo tempo non è un tempo facile, per voi e per tutti”. Francesco ha poi aggiunto che “anche il mondo dell’impresa sta soffrendo molto. La pandemia ha messo a dura prova tante attività produttive, tutto il sistema economico è stato ferito. ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 12 settembre 2022) CITTA’ DEL VATICANO – “Nel mercato ci sono’ esimili al buon pastore, che soffrono le stesse sofferenze dei loro lavoratori, che non fuggono davanti ai molti lupi che girano attorno. La gente sa riconoscere i buoni. Lo abbiamo visto anche recentemente, alla morte di Alberto Balocco: tutta la comunità aziendale e civile era addolorata e ha manifestato stima e riconoscenza”. Lo ha detto ogginel corso dell’udienza in Vaticano concessa a. “Questo tempo non è un tempo facile, per voi e per tutti”.ha poi aggiunto che “anche il mondo dell’impresa sta soffrendo molto. La pandemia ha messo a dura prova tante attività produttive, tutto il sistema economico è stato ferito. ...

