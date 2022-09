**Pallavolo: Lucchetta, 'complimenti ai nuovi fenomeni, Giannelli e De Giorgi decisivi'** (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. - (Adnkronos) - "Ieri i ragazzi mi hanno commosso, mi hanno riportato indietro di 32 anni, al nostro trionfo di Rio de Janeiro del 1990, il primo dei 4 titoli mondiali nella storia della nostra pallavolo. complimenti a tutti i ragazzi, in particolare al capitano Simone Giannelli nel quale mi sono rivisto e al ct De Giorgi che è stato un grande leader del gruppo". Così all'Adnkronos Andrea Lucchetta capitano dell'Italvolley campione del mondo nel 1990, all'indomani del trionfo degli azzurri nella rassegna iridata del 2022. Lucchetta e compagni diedero vita alla cosiddetta "generazione dei fenomeni" che vinse tre titoli iridati consecutivi e della quale faceva parte anche il ct Ferdinando De Giorgi: "Io penso che questi ragazzi possano anche fare meglio di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. - (Adnkronos) - "Ieri i ragazzi mi hanno commosso, mi hanno riportato indietro di 32 anni, al nostro trionfo di Rio de Janeiro del 1990, il primo dei 4 titoli mondiali nella storia della nostra pallavolo.a tutti i ragazzi, in particolare al capitano Simonenel quale mi sono rivisto e al ct Deche è stato un grande leader del gruppo". Così all'Adnkronos Andreacapitano dell'Italvolley campione del mondo nel 1990, all'indomani del trionfo degli azzurri nella rassegna iridata del 2022.e compagni diedero vita alla cosiddetta "generazione dei" che vinse tre titoli iridati consecutivi e della quale faceva parte anche il ct Ferdinando De: "Io penso che questi ragazzi possano anche fare meglio di ...

dylandrygin : @parallelecinico Cultura che ieri, il grande Andrea lucchetta ha sottolineato più volte essere presente sul territo… - emrato : @Xueza_00 L'ultima volta che ho visto della pallavolo c'erano Zorzi e Lucchetta contro Despaigne - GioGalgano : @destefanoaless Giusto, ma Lucchetta come commentatore del volley mi porta inevitabilmente su Sky anche per la pallavolo. Saluti - iggyHT : @SerenaOgniTanto in vita mia penso di aver visto centinaia di partite di pallavolo, forse un 1/4 d'ora ascoltando l… - Tigro724791 : @MrRuggeri0 @mgpg07 ieri Lucchetta perculava la gazzetta perché sulla RAI riservano lo spazio giusto alla pallavolo e sui giornali no -