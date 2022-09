Netflix crea una nuova strategia per il rilascio dei contenuti? L’indiscrezione (Di lunedì 12 settembre 2022) Potrebbero esserci delle grosse novità nell’aria per quanto riguarda Netflix. La piattaforma in streaming è indubbiamente una delle più famose al mondo e conta tantissimi iscritti. Le indiscrezioni più recenti però sembrano parlare chiaro: presto potrebbero decidere di cambiare strategia per ciò che concerne il modello di rilascio dei contenuti, in termini di binge watching. Netflix si prepara ad un cambiamento: che cosa potrebbe accadere Prima di entrare nel vivo della notizia, forse dovremmo spiegare che cosa significa binge watching. Chi ha un account su Netflix sa bene che, sulla piattaforma, si possono guardare gli episodi di una serie tutta di seguito. E non quindi con una cadenza periodica, per esempio settimanale, come accade su altre piattaforme o per la programmazione ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 12 settembre 2022) Potrebbero esserci delle grosse novità nell’aria per quanto riguarda. La piattaforma in streaming è indubbiamente una delle più famose al mondo e conta tantissimi iscritti. Le indiscrezioni più recenti però sembrano parlare chiaro: presto potrebbero decidere di cambiareper ciò che concerne il modello didei, in termini di binge watching.si prepara ad un cambiamento: che cosa potrebbe accadere Prima di entrare nel vivo della notizia, forse dovremmo spiegare che cosa significa binge watching. Chi ha un account susa bene che, sulla piattaforma, si possono guardare gli episodi di una serie tutta di seguito. E non quindi con una cadenza periodica, per esempio settimanale, come accade su altre piattaforme o per la programmazione ...

CostGdc : @Gaetano39432103 Abbiamo notato una insistenza in questo senso nelle serie su NETFLIX! Francamente un po' di esager… - Strama_manchi : RT @MomiSolaMente: Ma in che senso @PrimeVideo ha cancellato @thewildsonprime ???? Ma anche no!!! Non fare come Netflix che crea e distrugg… - spighettotwc : RT @AnfetaMilan: Se nel 2022 non vi piace una produzione di Amazon/Netflix/etc, dovete semplicemente ignorarla. La continua polemica crea u… - LuigiPirillo54 : RT @AnfetaMilan: Se nel 2022 non vi piace una produzione di Amazon/Netflix/etc, dovete semplicemente ignorarla. La continua polemica crea u… - AnfetaMilan : Se nel 2022 non vi piace una produzione di Amazon/Netflix/etc, dovete semplicemente ignorarla. La continua polemica… -