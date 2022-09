Naming rights | se la Juve vale solo il doppio del Real Salt Lake

Archistadia

L'accordo, viene spiegato, si inserisce 'nell'ambito della partnership gia' in essere fino al 2030' con Allianz, compagnia guidata da Giacomo Campora, che tra le altre cose detiene i...Nel 2020 era stata rinnovata la partnership estendendo fino al 2030 idell'Allianz Stadium di Torino " già entrato a far parte nel 2017 della Allianz Family of Stadiums nel mondo " per ... La nuova strada dei naming rights per i club della Liga In an announcement made Saturday, Real Salt Lake will be renaming the Rio Tinto Stadium in Sandy to “America First Field,” effective immediately as the result of a partnership with America First ...Florida Blue, the state's Blue Cross and Blue Shield healthcare company, has secured the naming rights to Inter Miami's training facility as part of a multiyear partnership with the Major ...