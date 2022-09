Mourinho: 'Roma in difficoltà per gli infortuni. Ho ringraziato Zaniolo' (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma - Dopo due sconfitte consecutive lontano da casa la Roma torna a vincere in trasferta contro l'Empoli . La squadra di José Mourinho ha battuto i toscani 2 - 1 grazie alle reti di Dybala e Abraham ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 settembre 2022)- Dopo due sconfitte consecutive lontano da casa latorna a vincere in trasferta contro l'Empoli . La squadra di Joséha battuto i toscani 2 - 1 grazie alle reti di Dybala e Abraham ...

DiMarzio : .@OfficialASRoma: le probabili scelte di #Mourinho per la sfida contro l’@EmpoliCalcio #SerieA - DiMarzio : #SerieA | @OfficialASRoma, le parole di #Mourinho dopo la vittoria sull'Empoli: 'A livello di gioco siamo in diffic… - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #UdineseRoma ?? DAJE ROMA DAJE ?? #ASRoma - Valerio67313912 : Un allenatore che ha vinto 26 titoli(uno ci ha fatto godere solo 3 mesi fa) si è incartato ed è in evidente diffico… - AlexMazzone : @ValotiRiccardo @FDRmou Neanche io l'ho conosciuto purtroppo ma la sua Roma è stata la più forte di sempre... Poi s… -