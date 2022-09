Morti di sete nel Mediterraneo dopo un naufragio, anche due neonati tra le vittime (Di lunedì 12 settembre 2022) AGI - I 26 migranti sbarcati dalla Guardia Costiera a Pozzallo sono i sopravvissuti di un naufragio in cui sono Morti almeno sei siriani tra cui due neonati e una donna anziana. "Due persone, una donna e sua figlia - spiega l'Unhcr - sono state evacuate a Malta ieri sera per essere curate", nel ricostruire la dinamica degli avvenimenti. Sei rifugiati siriani, tra cui due bambini piccoli e una donna anziana, hanno perso la vita in mare. Questa nuova tragedia nel Mediterraneo è inaccettabile. È necessario e urgente ripristinare un meccanismo di ricerca e soccorso tempestivo ed efficiente. https://t.co/8qViRvY0Ap — UNHCR Italia (@UNHCRItalia) September 12, 2022 "Le vittime - prosegue l'agenzia dell'Onu per i rifugiati - sarebbero due bambini di 1 e 2 anni, un dodicenne e tre adulti, tra cui la ... Leggi su agi (Di lunedì 12 settembre 2022) AGI - I 26 migranti sbarcati dalla Guardia Costiera a Pozzallo sono i sopravvissuti di unin cui sonoalmeno sei siriani tra cui duee una donna anziana. "Due persone, una donna e sua figlia - spiega l'Unhcr - sono state evacuate a Malta ieri sera per essere curate", nel ricostruire la dinamica degli avvenimenti. Sei rifugiati siriani, tra cui due bambini piccoli e una donna anziana, hanno perso la vita in mare. Questa nuova tragedia nelè inaccettabile. È necessario e urgente ripristinare un meccanismo di ricerca e soccorso tempestivo ed efficiente. https://t.co/8qViRvY0Ap — UNHCR Italia (@UNHCRItalia) September 12, 2022 "Le- prosegue l'agenzia dell'Onu per i rifugiati - sarebbero due bambini di 1 e 2 anni, un dodicenne e tre adulti, tra cui la ...

SeaWatchItaly : Sei morti di sete, di cui tre bambini, nel silenzio assordante delle istituzioni e degli Stati europei che abbandon… - chiaraUNHCR : Sei rifugiati siriani fra cui bambini, donne e adolescenti hanno perso la vita in mare. Sono morti di sete, fame e… - ilriformista : Tra le vittime anche la nonna e la madre di altri due bambini adesso rimasti orfani e soli in Italia - CTAMELLINI : RT @aboubakar_soum: Dolore per ennesima perdita, 3 bambini e 3 donne morti di “sete e di fame” (UNHCR), nel ‘mare dell’indifferenza’ quale… - giu_cant : RT @nelloscavo: Non sono morti, sono stati fatti deliberatamente morire. Sei profiughi siriani (tre bimbi) lasciati spegnersi di fame e set… -