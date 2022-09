Mondiali volley 2022 | record di ascolti su Rai Uno per la finale dell’Italia | share del 22 5%

(Di lunedì 12 settembre 2022) E’diper l’Italia delche in prima serata su Rai Uno ha ottenuto unodel 22.5% con tre milioni e settecentocinquantaduemila spettatori, con dieci milioni di contatti unici nellache ha regalato, con il 3-1 alla Polonia padrona di casa, la vittoria deiai ragazzi di Fefé De Giorgi. Si tratta del dato d’ascolto più alto per una partita di pallavolo in televisione e il direttore di Rai Sport Alessandra De Stefano si gode il risultato: “Quello delè un successo che ci riempie di orgoglio: è uno sport che emoziona, che ai telespettatori piace e nel quale abbiamo sempre creduto, e che abbiamo sempre supportato, rimanendo sempre al fianco delle nazionali azzurre, sia quella femminile, sia quella ...

SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiali maschili, l'Italia è in finale Battuta la Slovenia 3-0 (25-21, 25-22, 25-21) ??… - repubblica : Volley, 3 a 0 contro la Slovenia: l'Italia conquista la finale dei Mondiali - RaiSport : #Volley - Finale ?? Gli azzurri affrontano la formazione polacca nell'ultimo atto dei #Mondiali 2022 #ItaliaPolonia… - trimpa48 : RT @kappagrossi: Clamorosa prestazione di un gruppo giovanissimo.. saranno la nuova generazione di fenomeni? FINALE Italia campione! Poloni… - sportface2016 : Record di ascolti per la finale dell'#Italvolley su Rai Uno: 22.5% di share e quasi quattro milioni di spettatori -

azzurro che aveva già vinto trecome giocatore e quindi ha messo la firma a tutti e ... Leggi i commenti: tutte le notizie 12 settembre 2022LA FINALE - Per l'epilogo dei, De Giorgi ha schierato Giannelli in palleggio, Romanò sulla sua diagonale, Lavia e Michieletto gli schiacciatori, Anzani e Galassi i centrali, Balaso libero. ...L’Italvolley dei biancorossi Simone Anzani, Fabio Balaso e Mattia Bottolo ha superato in quattro set (25-22, 21-25, 18-25, 20-25) i padroni di casa della Polonia a Katowice nella finalissima del ...Fianco a fianco con mogli e fidanzate per festeggiare il quarto mondiale della storia italiana. “Vi prego restate così, oggi andiamo dal presidente Mattarella, non capita spesso di farlo. Voi ci ...