Migranti, ancora vittime nel Mediterraneo: tre donne e tre bambini siriani morti di sete su un barcone (Di lunedì 12 settembre 2022) Un altro tragico ritrovamento nel Mar Mediterraneo. Sei rifugiati sirani – fra cui due bambini di uno e due anni e un adolescente di 12 – sono stati scoperti senza vita a bordo di un barcone. Per l'Unhcr, le sei persone sono morte presumibilmente di fame e di sete. La loro imbarcazione, per giorni alla deriva del Mediterraneo centrale, è stata soccorsa dalla guardia costiera italiana. La notizia arriva pochi giorni dopo la morte di Loujin, l'altra bimba siriana deceduta di sete il 6 settembre scorso tra le braccia della madre su un barcone in mezzo al mare. «Questa inaccettabile perdita di vite umane è dovuta al fatto che il gruppo abbia trascorso diversi giorni alla deriva prima di essere soccorso – dice la rappresentante dell'Unhcr in Italia, Claudia Cardoletti -.

