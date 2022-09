Luciana Litizzetto zittisce chi si è indignato per Peppa Pig: “Normalità è che esistano bambini con due mamme” (Di lunedì 12 settembre 2022) Non si spegne la polemica su Peppa Pig e il tanto discusso modello di famiglia con due mamme proposto all’interno del cartone. Dopo il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che ha detto la sua stamane, si è espressa sulla vicenda pure la presentatrice Luciana Litizzetto, che col guizzo che la caratterizza ha provato a riordinare gli elementi della questione e a sottolineare l’assurdità della polemica sollevata da Fratelli d’Italia, con i meloniani che nei giorni scorsi erano arrivati addirittura a chiedere alla Rai di non trasmettere le puntate della serie in cui compariva la famiglia omogenitoriale. Luciana Litizzetto a Camogli: “La Normalità è che esistano bambini con due mamme” Ospite al Festival della ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Non si spegne la polemica suPig e il tanto discusso modello di famiglia con dueproposto all’interno del cartone. Dopo il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che ha detto la sua stamane, si è espressa sulla vicenda pure la presentatrice, che col guizzo che la caratterizza ha provato a riordinare gli elementi della questione e a sottolineare l’assurdità della polemica sollevata da Fratelli d’Italia, con i meloniani che nei giorni scorsi erano arrivati addirittura a chiedere alla Rai di non trasmettere le puntate della serie in cui compariva la famiglia omogenitoriale.a Camogli: “Laè checon due” Ospite al Festival della ...

SimoPillon : Luciana Litizzetto: “La normalità è un bambino con due mamme.” No cara @lucianinalitti, non è normale che un bambin… - 18071956e : RT @SimoPillon: Luciana Litizzetto: “La normalità è un bambino con due mamme.” No cara @lucianinalitti, non è normale che un bambino abbia… - caterinacorda1 : RT @SimoPillon: Luciana Litizzetto: “La normalità è un bambino con due mamme.” No cara @lucianinalitti, non è normale che un bambino abbia… - neXtquotidiano : Qualcuno che ragiona Luciana #Litizzetto zittisce chi si è indignato per #PeppaPig: “Normalità è che esistano bam… - MarthaM86487222 : RT @SimoPillon: Luciana Litizzetto: “La normalità è un bambino con due mamme.” No cara @lucianinalitti, non è normale che un bambino abbia… -