Lazio, Immobile e Luis Alberto gol insieme: l’ultima volta a marzo (Di lunedì 12 settembre 2022) Lazio, Immobile e Luis Alberto a segno insieme: l’ultima volta a marzo. Immobile e Luis Alberto piegano l’Hellas Verona. Ci hanno pensato i due tenori: sebbene Ciro e Luis siano i primi due marcatori stagionali biancocelesti, nel 2022-23 non erano mai entrati insieme nel tabellino: l’ultima volta era successo lo scorso 5 marzo in Cagliari – Lazio 0-3. Alla Sardegna Arena Immobile sbloccò il risultato dal dischetto, Luis Alberto raddoppiò in chiusura di primo tempo, poi nella ripresa Felipe Anderson chiuse i giochi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 12 settembre 2022)a segnopiegano l’Hellas Verona. Ci hanno pensato i due tenori: sebbene Ciro esiano i primi due marcatori stagionali biancocelesti, nel 2022-23 non erano mai entratinel tabellino:era successo lo scorso 5in Cagliari –0-3. Alla Sardegna Arenasbloccò il risultato dal dischetto,raddoppiò in chiusura di primo tempo, poi nella ripresa Felipe Anderson chiuse i giochi. L'articolo proviene da Italia Sera.

OptaPaolo : 23 - Milinkovic-Savic ha fornito a Immobile 23 dei suoi 41 assist in Serie A, almeno 7 piú che qualsiasi altro gioc… - Agenzia_Ansa : La Cassazione condanna il capitano della Lazio, Ciro Immobile, per evasione fiscale #ANSA - dronelaoc : @RubertiSimone @Krafftdellenevi @ColpogobboYtube Tutto ciò che hai scritto non c’entra un cazzo con il “giocar bene… - FedericoPlatini : #Lazio, #Immobile ringrazia i tifosi: “Sono stupendi, ci hanno sostenuto dall’inizio del campionato”… - italiaserait : Lazio, Immobile e Luis Alberto gol insieme: l’ultima volta a marzo -