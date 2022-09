Lazio, ci pensa Immobile (Di lunedì 12 settembre 2022) Immobile e Luis Alberto firmano il riscatto Lazio in campionato: la sconfitta contro il Napoli è dimenticata. Soffre nel primo tempo poi, nella ripresa si sbarazza di un buon Verona. Finisce 2-0 con le fatiche della partita di coppa, non si poteva chiedere di più a questa squadra, che perde Lazzari per un problema muscolare almeno fino a dopo la sosta. La risolve Ciro ancora una volta (gol 185 in serie A con la maglia della Lazio), colpo di testa perfetto su assist al bacio di un Milinkovic affaticato ma decisivo anche se non ancora al top. La chiude Luis Alberto nel recupero al secondo gol da subentrato, lo spagnolo ha fatto ancora una volta la differenza. Il più lucido di tutti Zaccagni che ha mandato in crisi la fascia destra del Verona. Sarri sposa il turn over, rispetto al Feyenoord ben sei novità. Lazzari, Patric e Milinkovic si ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 settembre 2022)e Luis Alberto firmano il riscattoin campionato: la sconfitta contro il Napoli è dimenticata. Soffre nel primo tempo poi, nella ripresa si sbarazza di un buon Verona. Finisce 2-0 con le fatiche della partita di coppa, non si poteva chiedere di più a questa squadra, che perde Lazzari per un problema muscolare almeno fino a dopo la sosta. La risolve Ciro ancora una volta (gol 185 in serie A con la maglia della), colpo di testa perfetto su assist al bacio di un Milinkovic affaticato ma decisivo anche se non ancora al top. La chiude Luis Alberto nel recupero al secondo gol da subentrato, lo spagnolo ha fatto ancora una volta la differenza. Il più lucido di tutti Zaccagni che ha mandato in crisi la fascia destra del Verona. Sarri sposa il turn over, rispetto al Feyenoord ben sei novità. Lazzari, Patric e Milinkovic si ...

