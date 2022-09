La Juventus non convince i bookmakers: raddoppia quota scudetto, dimezzata per esonero Allegri (Di lunedì 12 settembre 2022) I bookmakers non credono nella Juventus e le quote lo dimostrano dopo il discusso pareggio in casa contro la Salernitana. Due vittorie e quattro pareggi in un avvio di campionato a rilento per i bianconeri, e così secondo quanto riporta Agipro, che analizza le quote dei bookie principali, la Vecchia Signora è quotata a 4.75 per lo scudetto, era 4 fino a poche ore fa e 2.35 a inizio campionato. Per quanto riguarda la posizione di Allegri, invece, l’esonero paga 5.50 volte la posta, era dato a 10 a inizio campionato. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) Inon credono nellae le quote lo dimostrano dopo il discusso pareggio in casa contro la Salernitana. Due vittorie e quattro pareggi in un avvio di campionato a rilento per i bianconeri, e così secondo quanto riporta Agipro, che analizza le quote dei bookie principali, la Vecchia Signora èta a 4.75 per lo, era 4 fino a poche ore fa e 2.35 a inizio campionato. Per quanto riguarda la posizione di, invece, l’paga 5.50 volte la posta, era dato a 10 a inizio campionato. SportFace.

