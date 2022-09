Il discorso del re | ' Vinco quando sorrido'

Alla finemotivazionale su quanto fosse bello quello che mi stessero offrendo, mi hanno comunicato che la paga era di 450 euro al mese'. Così la storiagiovane diventa simile a tante ..."Ha detto bene Juan Carlos (Ferrero, il coach, ndr), a Montreal e a Cincinnati avevo un po' perso la gioia di scendere in campo, la parte divertentenostro mestiere. Non riuscivo a sorridere, ...La gioia, stavolta, gliela si legge in faccia. Carlos Alcaraz ottiene un risultato che era - parole sue - un sogno di bambino. Il punto che ..."Le dimensioni del paese, la sua posizione geografica, la sua forza economica, in breve: la Germania è una potenza leader, che lo vogliamo oppure no". (ANSA) ...