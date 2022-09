Gas, quotazioni ancora in discesa (193 euro) in attesa delle decisioni di Bruxelles sul tetto ai prezzi (Di lunedì 12 settembre 2022) Altra giornata di calo per le quotazioni del gas sceso in mattinata fino a 188 euro megawattora, circa 20 euro in meno rispetto alla chiusura di venerdì scorso. Il prezzo è poi risalito fino a 193 euro mantenendo comunque una flessione di quasi il 7%. A spingere al ribasso le quotazioni sembrano essere per lo più le attese per il piano della Commissione Ue che potrebbe prevedere un limite ai prezzi pagati a qualsiasi fornitore e non soltanto alla Russia. Se riuscisse a muoversi compatta l’Ue spera di poter sfruttare il suo peso di principale acquirente sul mercato per imporre condizioni. Venerdì scorso i ministri europei dell’energia hanno invocato misure urgenti per limitare la corsa delle quotazioni (oggi quasi 10 volte più alte di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Altra giornata di calo per ledel gas sceso in mattinata fino a 188megawattora, circa 20in meno rispetto alla chiusura di venerdì scorso. Il prezzo è poi risalito fino a 193mantenendo comunque una flessione di quasi il 7%. A spingere al ribasso lesembrano essere per lo più le attese per il piano della Commissione Ue che potrebbe prevedere un limite aipagati a qualsiasi fornitore e non soltanto alla Russia. Se riuscisse a muoversi compatta l’Ue spera di poter sfruttare il suo peso di principale acquirente sul mercato per imporre condizioni. Venerdì scorso i ministripei dell’energia hanno invocato misure urgenti per limitare la corsa(oggi quasi 10 volte più alte di ...

loscornetteros : Nord Stream 1 ancora chiuso...eppure quotazioni gas continuano a scendere. Il senso ? No, non ce l'ha. - Profilo3Marco : RT @agorarai: Calano le quotazioni del gas ad Amsterdam: i Future Ttf scendono del -7,4% a 191 euro #moviolone @iosonocarrara #agorarai #1… - entendance : RT @entendance: Il traditore è la peste.-Marco Tullio Cicerone Manlio Dinucci: 'La stessa ENI, mentre compra gas russo a basso prezzo, lo r… - luigi_ando : RT @giandoserrao: Ue sta facendo quello che Draghi diceva da mesi: si va verso l'imposizione di un tetto al prezzo del gas russo. Le quotaz… - CostabravaToday : RT @leopiovegovern1: Dunque ENI da contratto di 10 anni fa compra , ha sempre comprato sino ad ora, gas dalla Russia ma lo rivende in Itali… -

Luce e gas, Assoutenti: "Senza interventi efficaci nel 2023 spesa da 5.266 euro a famiglia" ... di circa 1.889 euro a nucleo" è la denuncia dell'associazione che ha realizzato una elaborazione sulla base delle attuali quotazioni dell'energia e del gas. Ecco i conti e perché il rischio di una ... Bollette luce e gas: ecco come risparmiare Lo denuncia Assoutenti, che ha realizzato una elaborazione sulla base delle attuali quotazioni dell'energia e del gas. "In attesa di conoscere le variazioni delle tariffe per l'ultimo trimestre del ... Gas, Tajani: “Mettere un tetto al prezzo, evitare speculazioni” “L’obiettivo è difendere il potere d’acquisto di stipendi e pensioni. È indispensabile mettere un tetto al prezzo del gas, non solo quello russo. Bisogna evitare speculazioni ”. Così Antonio Tajani, c ... Come ridurre il consumo di gas con il riscaldamento: i trucchi per risparmiare sulla bolletta Risparmiare sul metano significa tagliare i costi in bolletta, ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi: ecco alcuni consigli pratici ed efficaci ... ... di circa 1.889 euro a nucleo" è la denuncia dell'associazione che ha realizzato una elaborazione sulla base delle attualidell'energia e del. Ecco i conti e perché il rischio di una ...Lo denuncia Assoutenti, che ha realizzato una elaborazione sulla base delle attualidell'energia e del. "In attesa di conoscere le variazioni delle tariffe per l'ultimo trimestre del ...“L’obiettivo è difendere il potere d’acquisto di stipendi e pensioni. È indispensabile mettere un tetto al prezzo del gas, non solo quello russo. Bisogna evitare speculazioni ”. Così Antonio Tajani, c ...Risparmiare sul metano significa tagliare i costi in bolletta, ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi: ecco alcuni consigli pratici ed efficaci ...