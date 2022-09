Gas, il vero motivo per cui il prezzo è schizzato (Di lunedì 12 settembre 2022) Alcuni esponenti del centrodestra parlano della soluzione per il problema del gas dicendo sì alle sanzioni alla Russia, ma fermiamo la speculazione coi future al Ttf. Abbiamo allora pensato di aiutarli con un grafico della domanda e offerta di gas, come si fa in economia per spiegare il prezzo. Qui si vede come la domanda cala con il prezzo, se il gas costa dieci volte di volte di più, molti chiudono la fabbrica o spengono il termosifone. Ma l’offerta, cioè la produzione no, quella per gasdotto quasi niente e quella del gas liquefatto per nave è anch’essa al limite. Se tagli l’offerta di gas russo, il prezzo che era a 30 euro/MWh esplode però a 200. Questo grafico indica come si arriva tramite domanda ed offerta del gas a oltre 200 euro per MWh in Europa. Abbiamo indicato sull’asse verticale a sinistra i vari prezzi del gas, da quello ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 12 settembre 2022) Alcuni esponenti del centrodestra parlano della soluzione per il problema del gas dicendo sì alle sanzioni alla Russia, ma fermiamo la speculazione coi future al Ttf. Abbiamo allora pensato di aiutarli con un grafico della domanda e offerta di gas, come si fa in economia per spiegare il. Qui si vede come la domanda cala con il, se il gas costa dieci volte di volte di più, molti chiudono la fabbrica o spengono il termosifone. Ma l’offerta, cioè la produzione no, quella per gasdotto quasi niente e quella del gas liquefatto per nave è anch’essa al limite. Se tagli l’offerta di gas russo, ilche era a 30 euro/MWh esplode però a 200. Questo grafico indica come si arriva tramite domanda ed offerta del gas a oltre 200 euro per MWh in Europa. Abbiamo indicato sull’asse verticale a sinistra i vari prezzi del gas, da quello ...

