Elezioni | Letta | ' tanti temono vittoria destra ci porti indietro su diritti'

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Io insisterò per tutti questi ultimi dieci giorni per convincere che la nostra strada è quella giusta. Per noi una società basata sulla diversità, che metta al centro i diritti - Salvini ha detto che la famiglia ungherese è un modello... - e su questo temi io sarò portatore delle nostre idee e netto nel dire agli italiani che l'alternativa ci porta a qualcosa di molto diverso a quello che abbiamo costruito in questi anni attorno ai valori europei". Così Enrico Letta al confronto con Giorgia Meloni sul sito del Corriere. "tanti italiani temono che una vittoria della destra ci riporterebbe indietro sui diritti".

