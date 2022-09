Covid | 6415 nuovi casi e 33 morti Il tasso di positività all’11 | 1%

(Di lunedì 12 settembre 2022) In Italia nelle ultime 24 ore sono stati 6.415 idial coronavirus Sars Cov 2 e 33 i decessi attribuiti alsecondo i dati del ministero della Salute. Ieri ierano stati 34. Con 57.519 tamponi effettuati ildiè parti,1%. Le terapie intensive scendono di 4 unità (ieri +7) ed ora sono 176 con 6 ingressi del giorno; salgono di 66 unità (ieri +13) i ricoveri ordinari, per un totale di 3.989. Le vittime da inizio pandemia salgono a 176.242. Il numero totale deiè di 22.054.443. La regione con il maggior numero diè la Lombardia con 778positivi davanti a Emilia-Romagna (+746), Lazio (+741), Veneto (+671) e ...

