Covid: 33 morti, 6.415 positivi. Tasso all'11,1% (Di lunedì 12 settembre 2022) Sono 6.415 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 12.317. Le vittime sono 33, una in meno di ieri. Il Tasso è all'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 settembre 2022) Sono 6.415 i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 12.317. Le vittime sono 33, una in meno di ieri. Ilè all'...

fattoquotidiano : Covid, 6415 nuovi casi e 33 morti. Il tasso di positività all’11,1% - repubblica : Covid Italia, il bollettino del 12 settembre: 6.415 nuovi casi e 33 morti - twicram : RT @AStramezzi: Inoltre Le dosi di questi vaccini aggiornati (alla variante B1 che non esiste più, siamo alla B7) sia Pfizer che Moderna so… - _fiorucci : RT @kocisse1: Il Popolo Italiano non può favorire con il voto soggetti politici che lo hanno fatto patire in questi due anni e non votiamo… - TV7Benevento : Covid. In Campania salgono contagi e ricoveri, 3 morti in 48 ore - -