Che fine ha fatto Maddalena Corvaglia? Oggi la sua vita è cambiata in modo drastico (Di lunedì 12 settembre 2022) Che fine ha fatto Maddalena Corvaglia? Questa è una domanda che di pongono spesso i tantissimi fan della storica ex velina bionda. Oggi la sua vita è cambiata completamente, ma entriamo di più nel dettaglio. Maddalena Corvaglia, classe 1980, è nata a Galatina, in provincia di Lecce. Da giovanissima partecipa al concorso di bellezza Miss Italia, dopodiché decide di sostenere i provini per diventare una delle veline di Striscia la Notizia. Così, Maddalena diventa la velina bionda dal 1999 al 2002, al fianco della sua ex amica Elisabetta Canalis. Le due sono state unite per molto tempo, fino a quando non c'è stato un presunto litigio, forse a causa di un'attività che le due avrebbero voluto avviare insieme. Dopo la sua ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 12 settembre 2022) Cheha? Questa è una domanda che di pongono spesso i tantissimi fan della storica ex velina bionda.la suacompletamente, ma entriamo di più nel dettaglio., classe 1980, è nata a Galatina, in provincia di Lecce. Da giovanissima partecipa al concorso di bellezza Miss Italia, dopodiché decide di sostenere i provini per diventare una delle veline di Striscia la Notizia. Così,diventa la velina bionda dal 1999 al 2002, al fianco della sua ex amica Elisabetta Canalis. Le due sono state unite per molto tempo, fino a quando non c'è stato un presunto litigio, forse a causa di un'attività che le due avrebbero voluto avviare insieme. Dopo la sua ...

