Che Dio ci aiuti, la protagonista assoluta allarma i fan: “Sto facendo fatica” (Di lunedì 12 settembre 2022) I telespettatori Rai sono preoccupati dall’ultimo annuncio della protagonista assoluta di Che Dio Ci aiuti. L’attrice starebbe facendo fatica. Tutti i telespettatori dell’amata serie televisiva Rai ‘Che Dio Ci aiuti’ si sono detti preoccupati dell’annuncio dell’amata attrice. Infatti quest’ultima avrebbe confermato di star facendo molta fatica: che cosa sta succedendo. Dopo mesi di inattività finalmente L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 12 settembre 2022) I telespettatori Rai sono preoccupati dall’ultimo annuncio delladi Che Dio Ci. L’attrice starebbe. Tutti i telespettatori dell’amata serie televisiva Rai ‘Che Dio Ci’ si sono detti preoccupati dell’annuncio dell’amata attrice. Infatti quest’ultima avrebbe confermato di starmolta: che cosa sta succedendo. Dopo mesi di inattività finalmente L'articolo proviene da Inews24.it.

Pontifex_it : Gesù, accogliendo i peccatori e mangiando con loro, ci rivela che Dio è proprio così: non esclude nessuno, tutti de… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: 'Chiediamoci: chi manca nella nostra vita, ci manca davvero? Riflettiamo sulle nostre relazioni! At… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: 'Dio è Padre e ci viene a cercare ogni volta che siamo perduti'. #Angelus - Daniel48592397 : RT @Vale22046: #HoFiduciaIn Dio, so che non mi abbandonerà ?? #VentagliDiParole #Buongiorno #12settembre ??my Chiesa di san Francesco,… - Daniel48592397 : RT @GrainSand_Anja: Ho pensato che io invento tante scene sull'amore e invece l'amore è una cosa per niente scenosa Anche la magia sicurame… -