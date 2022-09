Beautiful anticipazioni | è giallo sui genitori di Finn che nasconde un segreto Steffy non sospetta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 12 settembre 2022) A quanto pare non si mette proprio bene per Bill che pensava di avere al suo fianco anche i Forrester nella vendetta contro Justin. Bill deve stare molto attento perchè quello che considerava il suo migliore amico, conosce molti segreti che potrebbero essere usati in qualsiasi circostanza. Spencer lo sa bene quello che però non sa è che Justin si potrebbe alleare con Ridge…E Thomas, che cosa ha deciso di fare dopo esser stato chiuso in gabbia? Lo scopriamo con leche ci rivelano come sempre la trama della puntata didi domani, 13 settembre 2022. La soap americana ci aspetta nel classico orario con tanti colpi di scena e storie tutte da vivere… Bill Spencer (Don Diamont) è deciso a non perdonare Justin Barber (Aaron D. Spears). Thomas (Matthew Atkinson) persuade il padre a non denunciare Justin: sa bene cosa significhi ...