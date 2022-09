Barcellona | Koundé | “Guardiola mi ha chiamato | pensava che mi sarei adatta bene con lui”

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il difensore del, Jules, durante un’intervista concessa a ‘El Pais’, ha rivelato che questa estate è stato contattato da Pep: “Mi ha detto che gli piaceva il mio modo di giocare,che mitoai suoi schemi. Ho parlato molto sia con lui sia con Xavi. Entrambi mi hanno visto giocare e conosconole mie capacità, le hanno descritte molto precisamente. Ruolo? Quella del difensore centrale è la mia posizione preferita e quella in cui mi piace giocare. Xavi lo sa. Ma non rifiuterò mai di giocare, anche se ho sempre fatto il centrale e ritengo che sia la posizione in cui ho molte più certezze”. SportFace.